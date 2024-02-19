انتهت - زيارة الأهلي إلى الزمالك.
الإثنين، 19 فبراير 2024 - 12:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لزيارة مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك.
وكان الأهلي قد أعلن زيارة الزمالك في مبادرة عقدها مجلس إدارة الأبيض بعد توليه مسؤولية إدارة النادي.
الاستعدادات جارية حاليا لوصول مجلس إدارة الأهلي.
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نهاية الزيارة بعد إلقاء كلمة من محمود الخطيب ثم حسين لبيب.
حسين لبيب يهدي درع نادي الزمالك لمحمود الخطيب رئيس الأهلي.
جلسة بين مجلس إدارة الناديان.
وصول مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك وباستقباله مجلس إدارة الأبيض.
وصول علم النادي الأهلي إلى نادي الزمالك.
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