الهلال يواجه سباهان في دوري أبطال آسيا على ملعبه الجديد

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 12:08

كتب : FilGoal

المملكة أرينا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الهلال السعودي سيواجه سباهان الإيراني على ملعبه الجديد المملكة أرينا.

ملعب المملكة أرينا تم تشييده مؤخرا واستضاف عدد من المباريات الودية، بينها كأس موسم الرياض.

ووافق الاتحاد الآسيوي على استضافة الملعب للمباريات الآسيوية بعد استيفاء الشروط.

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الملعب سيستضيف مباراة الهلال وسباهان الإيراني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بدلا من ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وحل الهلال ضيفا على سباهان في الذهاب يوم الخميس في الذهاب وفاز 3-1.

على أن يستقبله في ملعب المملكة أرينا في الإياب يوم الخميس التالي.

ولعب الفريق مباراته الرسمية الأولى بالدوري السعودي أمام الرائد وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 من المسابقة.

في منتصف يناير الماضي، أعلن نادي الهلال إنهاء إجراءات الاتفاق مع الهيئة العامة للترفيه ليكون المملكة أرينا هو الملعب الرسمي للهلال.

ويتسع الملعب لقرابة 26 ألف متفرج.

وتم بناء الملعب وتجهيزه بأحدث التقنيات التي تخدم جميع الفعاليات المقامة والمعتمدة عالميا، خلال 60 يوما ليتسع إلى أكثر من 40 ألف زائر.

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الهلال سباهان المملكة أرينا
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