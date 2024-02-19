مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 22 للدوري الألماني

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 11:39

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

اختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة 22 للدوري الألماني.

مرموش سجل هدفا وصنع 2 في تعادل فريقه المثير مع فرايبورج بملعب الأخير.

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واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش في فريق الجولة 22 من الدوري.

وتواجد الدولي المصري في الفريق الأفضل مع زميله أنسجار كناوف.

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ورفع مرموش رصيده لـ 9 أهداف في الدوري الألماني متصدرا ترتيب هدافي فريقه، وهو الأفضل له تهديفيا في مسيرته بالدوري الألماني.

بشكل عام، سجل عمر 14 هدفا وصنع 5 في 28 مباراة مع فرانكفورت في جميع المسابقات هذا الموسم.

وللمباراة الثانية على التوالي يسجل مرموش لفريقه في الدوري، بعد إحرازه في المباراة الماضية ضد بوخوم.

وتوقفت المباراة أكثر من مرة بسبب إلقاء مقذوفات داخل الملعب للاحتجاج على دخول المستثمرين وأصحاب الأموال إلى كرة القدم الألمانية.

وارتفع رصيد فرانكفورت للنقطة 33 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، وارتقى رصيد فرايبورج للنقطة 29 في المركز الثامن.

إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش
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