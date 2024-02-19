مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 22 للدوري الألماني
الإثنين، 19 فبراير 2024 - 11:39
كتب : FilGoal
اختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة 22 للدوري الألماني.
مرموش سجل هدفا وصنع 2 في تعادل فريقه المثير مع فرايبورج بملعب الأخير.
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واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش في فريق الجولة 22 من الدوري.
وتواجد الدولي المصري في الفريق الأفضل مع زميله أنسجار كناوف.
ورفع مرموش رصيده لـ 9 أهداف في الدوري الألماني متصدرا ترتيب هدافي فريقه، وهو الأفضل له تهديفيا في مسيرته بالدوري الألماني.
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