اسكواش - الـ 38 في مسيرته.. علي فرج يتوج ببطولة هوستون للاسكواش

توج علي فرج لاعب وادي دجلة بلقب هوستون المفتوحة لرجال الاسكواش.

وفاز فرج في المباراة النهائية على مازن هشام بنتيجة 3-0.

وأقيمت البطولة في ولاية تكساس الأمريكية.

وكان علي فرج قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على كريم عبد الجواد، بينما فاز مازن هشام في نصف النهائي على محمد الشوربجي.

اللقب كان هو الـ 38 لعلي فرج خلال مسيرته في الاسكواش.

وكان مصطفى عسل حامل لقب النسخة الماضية والتي حصدها على حساب محمد الشوربجي.

وسبق وحصد مازن هشام لقب البطولة عام 2015 بينما نجح كريم عبد الجواد في الفوز باللقب بنسخة 2017.

وحقق مروان الشوربجي لقب نسخة 2016 بعلم مصر قبل أن يلعب في الوقت الحالي بإنجلترا.