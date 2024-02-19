ماركا: مبابي وقع على عقود انضمامه لريال مدريد بالفعل

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

كيليان مبابي يسجل ويحتفل مع باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

كشفت جريدة ماركا الإسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وقع بالفعل على عقود انضمامه لريال مدريد.

ويبدو أن مسلسل انتقال مبابي من سان جيرمان إلى ريال مدريد يقترب من حلقاته الأخيرة.

وأوضحت الجريدة أن مبابي وقع بالفعل على عقود انضمامه إلى الملكي كلاعب حر منذ أسبوعين.

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وبذلك سيصبح كيليان لاعبا في صفوف ريال مدريد في الأول من يوليو المقبل.

وذكر التقرير أن العقد سيمتد إلى صيف 2029.

وكان دافيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثلتيك" قد كشف قبل أيام عن تطور رئيسي في صفقة انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

وأوضح أورنستين أن مبابي بالفعل أبلغ باريس سان جيرمان قراره بالرحيل في نهاية الموسم.

ويمتد عقد مبابي لصيف 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو ما قرر مبابي عدم تفعيله، لينتقل مجانا إلى ريال مدريد.

تعليق رئيس الرابطة الإسبانية

وكان خافيير تيباس رئيس الرابطة الإسبانية شدد أن ريال مدريد يستطيع التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وشدد تيباس "قلت في الماضي أن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع مبابي تصل إلى 50%، لكن الآن النسبة أكبر".

وأضاف "أعتقد أن الفرص أصبحت 55% أو 60%، كل يوم يمر ولا يوقع مبابي عقدا جديدا مع باريس، النسبة ترتفع".

وأكمل "التعاقد مع ألفونسو ديفيز وأكثر؟ لا أعرف قيمة الاتفاق مع مبابي لكن على أي حال ريال مدريد لديه وضع مالي ممتاز".

واختتم "ريال مدريد لم يفعل أي صفقة مجنونة في السنوات الأخيرة".

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو في عام 2018 مقابل 180 مليون يورو من موناكو.

وسبق أن كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية طلب مبابي الحصول على 70 مليون يورو سنويا كراتب، كونه سينتقل في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

وأكمل أن هناك محادثات للحصول 100 مليون يورو بالإضافة لعمولة لوالدته تصل لـ 125 مليون يورو يتقاضها على عقده الذي سيمتد لـ 5 سنوات، وهو ما سيجعل عائلته تحصل على 400 مليون يورو.

في المقابل يقدم ريال مدريد عرضا بدفع 35 مليون يورو سنويا للفرنسي.

وأردف التقرير أن حصول مبابي على 70 مليون يورو سنويا ليس ممكنا في إسبانيا بسبب قوانين اللعب المالي النظيف في البلاد.

وأتم التقرير أن فلورينتينو بيريز رئيس النادي الملكي يرى أن جود بيلينجهام حقق إنجازا وأن ريال مدريد الآن يحتاج لمهاجم كبير وليس بالضرورة نجما عالميا.

مسلسل مبابي مع ريال مدريد لا يحتاج لأن نعيده عليكم مجددا.

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