مواعيد مباريات الإثنين 19 فبراير - الزمالك ضد الإسماعيلي.. ومصر في كأس العالم الشاطئية

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 10:37

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك

يعود الزمالك اليوم لاستئناف مبارياته في الدوري المصري الممتاز بعد غياب من قبل كأس أمم إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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مودرن فيوتشر × المقاولون.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الإسماعيلي × الزمالك.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

كأس العالم لكرة القدم الشاطئية

مصر × الولايات المتحدة الأمريكية.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس.

الدوري الإنجليزي

إيفرتون × كريستال بالاس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو × جيرونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري البرتغالي

موريرينسي × سبورتنج لشبونة.. 10:15 مساء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري مواعيد مباريات الإثنين
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