مواعيد مباريات الإثنين 19 فبراير - الزمالك ضد الإسماعيلي.. ومصر في كأس العالم الشاطئية

يعود الزمالك اليوم لاستئناف مبارياته في الدوري المصري الممتاز بعد غياب من قبل كأس أمم إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

مودرن فيوتشر × المقاولون.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الإسماعيلي × الزمالك.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

كأس العالم لكرة القدم الشاطئية

مصر × الولايات المتحدة الأمريكية.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس.

الدوري الإنجليزي

إيفرتون × كريستال بالاس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو × جيرونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري البرتغالي

موريرينسي × سبورتنج لشبونة.. 10:15 مساء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة