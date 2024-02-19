مواعيد مباريات الإثنين 19 فبراير - الزمالك ضد الإسماعيلي.. ومصر في كأس العالم الشاطئية
الإثنين، 19 فبراير 2024 - 10:37
كتب : FilGoal
يعود الزمالك اليوم لاستئناف مبارياته في الدوري المصري الممتاز بعد غياب من قبل كأس أمم إفريقيا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
مودرن فيوتشر × المقاولون.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الإسماعيلي × الزمالك.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.
كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
مصر × الولايات المتحدة الأمريكية.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس.
الدوري الإنجليزي
إيفرتون × كريستال بالاس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو × جيرونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري البرتغالي
موريرينسي × سبورتنج لشبونة.. 10:15 مساء - تطبيق شاهد.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة
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