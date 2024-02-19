سكاي تكشف مستقبل توخيل في بايرن

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 00:37

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

كشفت شبكة سكاي سبورتس موقف إدارة نادي بايرن ميونيخ تجاه مستقبل توماس توخيل مدرب الفريق بعد النتائج السيئة التي حققها في الفترة الماضية.

وأفادت الشبكة أن خطة النادي البافاري هي المضي قدما مع المدير الفني الألماني بعد مناقشات داخلية بعد الخسارة من بوخوم.

وعلق يان كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ على هزيمة فريقه أمام بوخوم.

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وخسر بايرن ميونيخ من بوخوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وقال دريسين عقب المباراة للصحفيين: "حقا أنا أشعر بالاشمئزاز، العقلية هزمت الجودة في مباراة بوخوم".

وأتم "لا نشعر بالسعادة على الإطلاق، بالتأكيد توماس توخيل سيستمر لقيادة الفريق للمباراة المقبلة".

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الفريق البافاري في جميع البطولات بعد باير ليفركوزن ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والآن بوخوم، وهذا لأول مرة منذ مايو 2015.

وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند النقطة 50 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني خلف باير ليفركوزن المتصدر بفارق 8 نقاط.

وارتفع رصيد بوخوم للنقطة 25 في المركز الـ11.

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