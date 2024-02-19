خسارة تاريخية.. ميلان يسقط على يد أبناءه ضد مونزا

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 00:14

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان - مونزا

سقط ميلان في فخ الخسارة ضد مونزا بنتيجة 4-2 على ملعب بريانتيو في الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

وتأخر ميلان مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 2-0 ثم عاد في النتيجة متأخرا رغم النقص العددي.

لكن الدقائق الأخيرة عرفت سقوط الروسونيري في فخ الخسارة على يد أبناءه بهدف من صناعة دانييل مالديني وآخر من تسجيل لورينزو كولومبو، وكلاهما معُارا من ميلان.

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وظل ميلان ثالثا برصيد 52 نقطة ومتكبدا الخسارة الخامسة له هذا الموسم في الدوري.

فيما ظل مونزا في المركز 11 برصيد 33 نقطة.

ويعد ذلك أول فوز في تاريخ مونزا على ميلان بعد 3 هزائم سابقة.

بدأ ميلان اللقاء بالثلاثي صامويل شوكويزي ونواه أوكافور ولوكا يوفتيش لإراحة رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش وأوليفييه جيرو.

في الدقيقة 30 رد القائم رأسية ميلان دوريشيتش.

وفي الدقيقة 44 تحصل مونزا على ركلة جزاء أودعها ماتيو بيسينا -ناشيء ميلان السابق- في الشباك.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع سجل داني موتا الهدف الثاني بعد مرتدة سريعة لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.

في بداية الشوط الثاني شارك رافائيل لياو وبوليسيتش وتيجاني رينديرز.

وزاد لوكا يوفيتش مصائب ميلان بتعرضه للطرد ببطاقة حمراء مباشرة بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو إثر ضرب لاعب الخصم بدون كرة في الوجه في الدقيقة 51.

جيرو شارك في الدقيقة 54 بدلا من إسماعيل بن ناصر، وبعد 10 دقائق حوّل عرضية بوليسيتش في الشباك مسجلا هدفه الـ 12 في الموسم.

زاد ضغط ميلان بقوة بحثا عن الهدف الثاني والتعادل وفي الدقيقة 88 سجل بوليسيتش بتسديدة رائعة مقوسة سكنت الشباك.

عودة ميلان والاحتفالات لم تكتمل فسجل وارن بوندو أول أهدافه في الدوري الإيطالي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90 من صناعة البديل مالديني.

وبعد 5 دقائق سجل لورينزو كولمبو الهدف الرابع وأنهى اللقاء بالهدف دون الاحتفال بهدفه ضد الروسونيري.

الدوري الإيطالي ميلان مونزا
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