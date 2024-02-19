خسارة تاريخية.. ميلان يسقط على يد أبناءه ضد مونزا

سقط ميلان في فخ الخسارة ضد مونزا بنتيجة 4-2 على ملعب بريانتيو في الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

وتأخر ميلان مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 2-0 ثم عاد في النتيجة متأخرا رغم النقص العددي.

لكن الدقائق الأخيرة عرفت سقوط الروسونيري في فخ الخسارة على يد أبناءه بهدف من صناعة دانييل مالديني وآخر من تسجيل لورينزو كولومبو، وكلاهما معُارا من ميلان.

وظل ميلان ثالثا برصيد 52 نقطة ومتكبدا الخسارة الخامسة له هذا الموسم في الدوري.

فيما ظل مونزا في المركز 11 برصيد 33 نقطة.

ويعد ذلك أول فوز في تاريخ مونزا على ميلان بعد 3 هزائم سابقة.

بدأ ميلان اللقاء بالثلاثي صامويل شوكويزي ونواه أوكافور ولوكا يوفتيش لإراحة رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش وأوليفييه جيرو.

في الدقيقة 30 رد القائم رأسية ميلان دوريشيتش.

وفي الدقيقة 44 تحصل مونزا على ركلة جزاء أودعها ماتيو بيسينا -ناشيء ميلان السابق- في الشباك.

مونزا يتقدم على ميلان بالهدف الأول من ركلة جزاء سددها بيسينا بنجاح في الدقيقة 45#مونزا_ميلان | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/cWF74SjVc1 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 18, 2024

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع سجل داني موتا الهدف الثاني بعد مرتدة سريعة لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.

مونزا يسجل الثاني قبل نهاية الشوط الأول عن طريق موتا#مونزا_ميلان | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/OrNQcHcC7O — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 18, 2024

في بداية الشوط الثاني شارك رافائيل لياو وبوليسيتش وتيجاني رينديرز.

وزاد لوكا يوفيتش مصائب ميلان بتعرضه للطرد ببطاقة حمراء مباشرة بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو إثر ضرب لاعب الخصم بدون كرة في الوجه في الدقيقة 51.

"المصائب لا تأتي فرادا" يوفيتش لاعب ميلان يتحصل على الإنذار الثاني ويطرد من المباراة#مونزا_ميلان | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/nbIoTOLRzq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 18, 2024

جيرو شارك في الدقيقة 54 بدلا من إسماعيل بن ناصر، وبعد 10 دقائق حوّل عرضية بوليسيتش في الشباك مسجلا هدفه الـ 12 في الموسم.

جيرو يسجل أول أهداف ميلان ويقلص الفارق بالدقيقة 64#مونزا_ميلان | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/8dmUWlVWn4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 18, 2024

زاد ضغط ميلان بقوة بحثا عن الهدف الثاني والتعادل وفي الدقيقة 88 سجل بوليسيتش بتسديدة رائعة مقوسة سكنت الشباك.

الميلان يعود هدف رائع من بوليسيتش بالدقيقة 88 يعادل به النتيجة أمام مونزا#مونزا_ميلان | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/RBDcj4xgz7 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 18, 2024

عودة ميلان والاحتفالات لم تكتمل فسجل وارن بوندو أول أهدافه في الدوري الإيطالي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90 من صناعة البديل مالديني.

مونزا يعود مجدداً ويتقدم بهدف قاتل بالدقيقة 90 عن طريق بوندو#مونزا_ميلان | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/W35JrOnBMT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 18, 2024

وبعد 5 دقائق سجل لورينزو كولمبو الهدف الرابع وأنهى اللقاء بالهدف دون الاحتفال بهدفه ضد الروسونيري.