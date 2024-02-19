هل رحيل رونالدو وميسي قلل من قيمة الدوري الإسباني؟ تيباس يجيب

أجاب خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية على تساؤل رحيل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي قلل من قيمة الدوري الإسباني أم لا.

وقال تيباس لصحيفة "أبولا" البرتغالية: "لم يحدث لنا أي ضرر بعد رحيل رونالدو وميسي، لكن بالتأكيد كنا سننمو بشكل أسرع معهما".

وأضاف "الدوري الفرنسي ضم ميسي وكيليان مبابي ونيمار ولم تزد الإيرادات".

وأكمل "وكذلك الدوري الإيطالي استقطب رونالدو ولم تزد الإيرادات، لكن إيراداتنا زادت بالرغم من رحيلهما".

وتابع "ما يهم الرعاة أن يكون هناك منافسة قوية ولدينا في إسبانيا دائما لاعبيت جيدين".

وواصل "الآن لدينا أفضل لاعب في العالم وهو جود بيلينجهام، والموسم الماضي كان روبرت ليفاندوفسكي، ولدى أتليتكو مدريد أنطوان جريزمان".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا انضم كيليان مبابي للدوري الإسباني سيزيد من المنافسة وسننمو بطريقة أسرع".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة.

ويأتي جيرونا في الوصافة برصيد 56 نقطة، ويحتل برشلونة المركز الثالث بـ54 نقطة.