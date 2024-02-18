منتخب البرازيل يعلن غياب نيمار عن كوبا أمريكا 2024

الأحد، 18 فبراير 2024 - 23:49

كتب : FilGoal

إصابة نيمار - البرازيل

أعلن رودريجو بافيا المتحدث الرسمي لـ منتخب البرازيل غياب نيمار عن نهائيات كوبا أمريكا 2024.

ويعاني نيمار نجم الهلال السعودي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليسري.

وصرّح رودريجو بافيا عبر صحيفة "الرياضية" السعودية قائلا: "لن يشارك نيمار في بطولة كوبا أمريكا 2024، هذا شيء مؤكد لأن شفاءه لم يتم بشكل كامل".

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وأضاف "ربما ننتظر عودته إلى للمنتخب في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في سبتمبر المقبل".

وعاد نيمار إلى المملكة العربية السعودية مؤخرا لمواصلة التأهيل بعدما أجرى الجراحة في أكتوبر الماضي بالبرازيل.

وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة البرازيل وأوروجواي بتصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة رفقة كولومبيا وباراجواي ومنتخب من أمريكا الشمالية لم يتحدد بعد.

وانضم نيمار (31 عاما) إلى الهلال قادما من باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وشارك نيمار مع الهلال في خمس مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع مثله.

نيمار البرازيل كوبا أمريكا
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