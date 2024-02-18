الزمالك: الشروط انطبقت لإسقاط العضوية عن مرتضى منصور ومن حقه اللجوء للقضاء

أوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن إسقاط عضوية مرتضى منصور رئيس النادي السابق انطبقت عليه وفقا للائحة.

وأعلن نادي الزمالك قرارات مجلس الإدارة الذي اجتمع اليوم الأحد برئاسة حسين لبيب. (طالع التفاصيل)

وقال سالم عبر أون تايم سبورتس 2: "ليس هناك ما يستدعي وجود عداء داخل أو خارج الملعب بين الأهلي والزمالك".

وأضاف "كل الترحيب بأعضاء مجلس إدارة الأهلي ومرض ووفاة العامري فاروق تسببت في حالة حزن للجميع، ولم يكن مناسبا إجراء أي زيارات في وقت سابق".

وأكمل "ليس لدينا مشكلة للحصول على دعوة لمجلس إدارة الزمالك لزيارة الأهلي، وهذا أمر يشرف الطرفين".

وأردف ردا على قرارات مجلس الإدارة: "ما حدث من فريق مواليد 2009 مرفوض تماما، ونرحب بضيوفنا، وتم تحويله لحسين السيد".

وأتم "هناك شروط انطبقت لإسقاط العضوية عن مرتضى منصور بنادي الزمالك، وهو ما حدث وفقا للائحة، ومن حقه التقاضي واللجوء للقانون ضد القرار".

وكشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك عن القرارات الذي جاءت كالآتي:

"ناقش المجلس ما عرضه حسين السيد عضو المجلس والمشرف على قطاع الناشئين بشأن ما بدر من لاعبي فريق كرة القدم مواليد 2009 عقب مباراة النادي الأهلي التي أقيمت بملعب النادي".

"وأكد المجلس تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية ولفت نظر لاعبي الفريق بضرورة الإلتزام بسياسة النادي في هذا الشأن وتفويض حسين السيد في تطبيق اللائحة".

"ناقش المجلس الشكوى المقدمة ضد مرتضى أحمد منصور بصفته عضو عامل بالنادي، وجاء القرار كالآتي:

"إسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العاملة إعمالًا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي للنادي".

"اعتماد عقود الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم".

"إبرام عقد رعاية جديد مع الشركة المتحدة في إطار سياسة النادي لزيادة عدد الرعاة بما يناسب القيمة المعنوية والتسويقية للنادي".

"التعاقد مع المحامي التونسي سامي بوصرصار والمتخصص في القضايا والمنازعات الدولية".

"التعاقد مع المحترف الأمريكي ديماركو ديكرسون للانضمام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك".

"الموافقة على إعارة هشام صلاح لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى نادي العربي القطري للمشاركة في البطولة الخليجية لأبطال الكؤوس".

"الوصول لمراحل متقدمة في تسوية النزاع مع هيئة الأوقاف بشأن أرض النادي بما يضمن المحافظة على أهم الأصول العقارية للنادي، بعد لقاء جمع بين الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ومعالي وزير الأوقاف ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والذي شهد تعاون مثمر وتقدير تام من الوزارة والهيئة لنادي الزمالك".