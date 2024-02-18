تين هاج: أخرجت كاسيميرو حتى لا يطرد.. ولهذا السبب تعاقدنا مع هويلوند

أقر إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أنه استبدل كاسيميرو من مباراة لوتون حتى لا يحصل على البطاقة الصفراء الثانية والطرد.

و قاد راسموس هويلوند فريقه مانشستر يونايتد للفوز على لوتون تاون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي بملعب كينلورث رود.

وقال المدير الفني الهولندي عقب المباراة: "كان الأمر جيدا للغاية ولكن بعد ذلك أتيحت لنا فرص كبيرة لتسجيل المزيد لقد تراجعنا كثيرا وسمحنا لهم بالعودة إلى المباراة".

وأضاف "لقد سنحت لنا فرص كبيرة في الشوط الثاني ولم نستغلها".

وأكمل "كان يجب أن نسجل في الشوط الثاني مع فرص برونو فيرنانديز وأليخاندرو جارناتشو وماركوس راشفورد، لجعل الأمور سهلة، لكن أبقيناهم في المباراة".

وتابع "رأيت رد فعل الحكم على كاسيميرو ولذلك أعتقدت أنه يمكن أن يطرده، لم أخاطر بالأمر".

وشدد "تعاقدنا مع هويلوند بناء على قوة شخصيته، يمكنه حقا الأداء تحت الضغط وهذا شيء يحتاجه مهاجم مانشستر يونايتد، إنه لا يشعر بالتوتر ولديه ثقة كبيرة وأنا متأكد من أنه سيسجل المزيد".

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وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أننا عدنا إلى سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا، نحن بحاجة إلى زيادة الضغط على المنافسين، كل مباراة هي بمثابة نهائي للاقتراب من التأهل".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 44 في المركز السادس بجدول الترتيب، وتوقف رصيد لوتون عند النقطة 20 في المركز 17.