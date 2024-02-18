محمد عادل حكما لمباراة الإسماعيلي والزمالك.. ومعروف وبسيوني للفيديو

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري.

ويلعب الإسماعيلي ضد الزمالك في الجولة 13 من الدوري المصري غدا الإثنين. في المباراة التي تقام على ملعب الإسماعيلية.

ويدير محمد عادل المباراة ويعاونه كل من سمير جمال وهشام الدسوقي، وأسامة إسماعيل حكما رابعا.

والثنائي محمد معروف ومحمود بسيوني للفيديو.

وأدار محمد عادل مباراة واحدة للزمالك هذا الموسم خسرها الأبيض ضد إنبي، ولم يتولى إدارة أي مباراة للإسماعيلي.

ويحتل الزمالك المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة من 8 مباريات، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة من 11 مباراة.

أما مباراة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب يديرها وليد عبد الرازق ويعاونه كل من إبراهيم السوداني وعمرو جمعة، والسيد شعبان حكما رابعا.

والثنائي هشام القاضي ومحمود وفا للفيديو.

ويأتي فيوتشر في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 9 مباريات، والمقاولون العرب في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط من 11 مباراة.