توخيل: أؤمن بإمكانية قلب الأمور.. وإذا لعبنا ضد بوخوم 5 مرات سنفوز فيها

يؤمن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ بإمكانية قلب الأمور بعد النتائج السيئة الأخيرة لفريقه.

وخسر بايرن ميونيخ من بوخوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وقال المدير الفني الألماني عقب المباراة: "الهزيمة من بوخوم لم تكن عادلة، الكثير من الأشياء كانت ضدنا".

وأضاف "نسبة الأهداف المتوقعة لنا كانت 3.4 وكان لدينا 4 أو 5 أو 6 فرص محققين للتهديف".

وأكمل "هيمنا على المباراة بالكامل وفي الواقع تأخرنا في النتيجة من العدم".

وواصل "إذا لعبنا هذه المباراة 5 مرات سنفوز فيها جميعا، لكن لا ألوم اللاعبين في المباراة".

وتابع "إذا سألتني ما زلت أؤمن بشدة والجهاز الفني يمكنه قلب الأمور فالإجابة نعم".

وأنهى حديثه قائلا: "الضغط يتزايد عقب كل هزيمة لكننا اليوم لم نتوقف أبدا عن المحاولة".

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الفريق البافاري في جميع البطولات بعد باير ليفركوزن ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والآن بوخوم، وهذا لأول مرة منذ مايو 2015.

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وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند النقطة 50 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني خلف باير ليفركوزن المتصدر بفارق 8 نقاط.

وارتفع رصيد بوخوم للنقطة 25 في المركز الـ11.