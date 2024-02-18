بعد الهزيمة الثالثة تواليا.. رئيس بايرن: أشعر بالاشمئزاز

الأحد، 18 فبراير 2024 - 22:14

كتب : FilGoal

كريستيان دريسين - بايرن ميونيخ

علق يان كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ على هزيمة فريقه أمام بوخوم.

وخسر بايرن ميونيخ من بوخوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وقال دريسين عقب المباراة للصحفيين: "حقا أنا أشعر بالاشمئزاز، العقلية هزمت الجودة في مباراة بوخوم".

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وأتم "لا نشعر بالسعادة على الإطلاق، بالتأكيد توماس توخيل سيستمر لقيادة الفريق للمباراة المقبلة".

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الفريق البافاري في جميع البطولات بعد باير ليفركوزن ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والآن بوخوم، وهذا لأول مرة منذ مايو 2015.

وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند النقطة 50 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني خلف باير ليفركوزن المتصدر بفارق 8 نقاط.

وارتفع رصيد بوخوم للنقطة 25 في المركز الـ11.

تعليق سابق
تحدث دريسين من قبل بعد الهزيمة من باير ليفركوزن 3-0 في الجولة الماضية من الدوري الألماني.

وقال دريسن في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "مستقبل توخيل بعد الخسارة؟ لم يتغير شيء".

وأضاف "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكن الآن علينا أن ننظر إلى الأمام".

وشدد رئيس بايرن "الهزيمة مستحقة، لكننا لن نستسلم".

وأكمل "نستحق الخسارة لأن ليفركوزن كان ببساطة أفضل. علينا أن نقبل ذلك. لحسن الحظ لا يزال أمامنا 13 جولة متبقية وعلينا أن نأمل في حدوث بعض الأخطاء من ليفركوزن".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا أن ننسى هذه الهزيمة ونتطلع إلى الأمام مرة أخرى. لدينا فرصة لنسيان هذه المباراة يوم الأربعاء ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا".

وانهزم بايرن ميونيخ بهد من لاتسيو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني توماس توخيل باير ليفركوزن
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