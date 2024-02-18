مصدر من الإسماعيلي يكشف تفاصيل نهاية أزمة النبريص

أوضح مصدر من الإسماعيلي تفاصيل انتهاء أزمة خالد النبريص.

وأعلن نادي منذ قليل انتهاء لاعبه الفلسطيني بعد رحيله عن الفريق في ديسمبر 2022.

وقال صدر من الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع خالد النبريص لأول مرة منذ نوفمبر الماضي".

وأضاف "سيحصل على 100 ألف دولار لتسوية مستحقاته المتأخرة من أصل 550 ألف دولار".

وأتم "اللاعب سيصل مصر خلال أيام وسيتم قيده تحت السن في صفوف الإسماعيلي".

وأوضح النادي أنه تم التوصل لاتفاق اللاعب باستكمال تعاقده مع الفريق على أن يتنازل عن شكواه ضد النادي أمام المحكمة الرياضية.

وانضم النبريص لصفوف الإسماعيلي في يناير 2022 قادما من اتحاد خان يونس حتى نهاية موسم 2026.

اللاعب الدولي الفلسطيني خاض 15 مباراة بقميص الدراويش منذ انضمامه وسجل هدفا وحيدا.

وشارك للمرة الأخيرة مع الدراويش في ديسمبر 2022 كبديل ضد سيراميكا كليوباترا.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" يلعب النبريص حاليا لصفوف اتحاد خان يونس الفلسطيني.

وكان الإسماعيلي حل أزمة القيد في يناير الماضي وضم 6 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق وكتيبة إيهاب جلال.

ويستعد الدراويش للقاء الزمالك غدا الإثنين في قمة الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة.