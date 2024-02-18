مدرب بيراميدز: 3 نقاط مهمة لاستعادة الثقة.. وأريد الوقت لتطبيق أفكاري مع الفريق

أوضح كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لـ بيراميدز أن الفوز كان مهما لاستعادة الثقة، بعد التفوق على الاتحاد بنتيجة 1-0.

وسجل أحمد سامي هدف فوز بيراميدز على زعيم الثغر في الجولة 13 من الدوري المصري.

وقال الكرواتي عبر أون تايم سبورتس 1: "مكسب مهم ونقاط مهمة لاستعادة الثقة".

وأكمل "تمنيت التسجيل مبكرا لجعل الأمور أسهل لكن الأهم تحقيق الفوز".

وواصل "تنتظرنا مباراة قوية في دوري أبطال إفريقيا ثم لقاء الأهلي".

وأردف "نريد المواصلة بنفس الطريقة وأن يكون أداءنا أفضل، وأريد الوقت من أجل تطبيق أفكاري مع الفريق ولابد من الصبر".

وأتم "الروح إيجابية في غرفة الملابس، والفترة القبلة سيكون الأداء جيدا".

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سجل أحمد سامي هدف اللقاء الوحيد.

وعندما يسجل أحمد سامي مع أي فريق ينتصر فريقه، حيث سجل 15 هدفا في مشواره في 15 مباراة فاز فريقه في 11 وتعادل في 4.

ومع بيراميدز سجل سامي 7 أهداف انتصر في 4 منها بيراميدز بهدف سامي فقط، ولم يخسر مطلقا.

وللمباراة الرابعة على التوالي ينتصر بيراميدز على الاتحاد في جميع المسابقات.

وتعد تلك الخسارة الأولى للاتحاد في الدوري منذ الخسارة في الجولة 2 ضد الإسماعيلي وبعد 8 مباريات.

فيما حقق الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش فوزه الأول في الدوري بعد تعادل سابق ضد زد سلبيا.

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 21 في المركز الثالث من 10 مباريات، بينما أصبح الاتحاد رابعا برصيد 19 نقطة من 11 مباراة.