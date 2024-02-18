الإسماعيلي يعلن انتهاء أزمة خالد النبريص

أعلن نادي الإسماعيلي انتهاء أزمة خالد النبريص لاعب الفريق السابق.

وأوضح النادي أنه تم التوصل لاتفاق اللاعب باستكمال تعاقده مع الفريق على أن يتنازل عن شكواه ضد النادي أمام المحكمة الرياضية.

وانضم النبريص لصفوف الإسماعيلي في يناير 2022 قادما من اتحاد خان يونس حتى نهاية موسم 2026.

اللاعب الدولي الفلسطيني خاض 15 مباراة بقميص الدراويش منذ انضمامه وسجل هدفا وحيدا.

وشارك للمرة الأخيرة مع الدراويش في ديسمبر 2022 كبديل ضد سيراميكا كليوباترا.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" يلعب النبريص حاليا لصفوف اتحاد خان يونس الفلسطيني.

وكان الإسماعيلي حل أزمة القيد في يناير الماضي وضم 6 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق وكتيبة إيهاب جلال.

ويستعد الدراويش للقاء الزمالك غدا الإثنين في قمة الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة.