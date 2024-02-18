بهدف من منتصف الملعب.. اتحاد جدة يفوز على الرياض بمشاركة حجازي

الهلال يواجه سباهان في دوري أبطال آسيا على ملعبه الجديد

ميتروفيتش يدخل التاريخ في فوز الهلال على الرائد

تشكيل اتحاد جدة – حجازي أساسي.. وعودة بنزيمة بعد 54 يوما ضد الرياض