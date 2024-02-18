سلة - ريال مدريد يستعيد لقب كأس إسبانيا الغائب بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو

الأحد، 18 فبراير 2024 - 21:41

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - كرة سلة

توج فريق ريال مدريد لكرة السلة بلقب كأس إسبانيا بعد الفوز على برشلونة في نهائي البطولة بنتيجة 96-85.

واستعاد ريال مدريد لقب كأس إسبانيا الذي لم يحققه منذ عام 2020 وقت الفوز على فريق بالونكيستو مالاجا.

وكان آخر فريق فاز بكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي هو بالونكيستو مالاجا.

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ووصل ريال مدريد إلى لقب كأس إسبانيا في كرة السلة رقم 29 في التاريخ.

ويأتي بعده برشلونة الذي فاز بالبطولة 27 مرة.

وكان برشلونة حقق الفوز بكأس إسبانيا في كرة السلة في 2021 و2022 على التوالي قبل أن يفوز بالنسبة الماضية فريق بالونكيستو مالاجا.

ريال مدريد برشلونة كرة سلة كأس إسبانيا
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