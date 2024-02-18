سلة - ريال مدريد يستعيد لقب كأس إسبانيا الغائب بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو
الأحد، 18 فبراير 2024 - 21:41
كتب : FilGoal
توج فريق ريال مدريد لكرة السلة بلقب كأس إسبانيا بعد الفوز على برشلونة في نهائي البطولة بنتيجة 96-85.
واستعاد ريال مدريد لقب كأس إسبانيا الذي لم يحققه منذ عام 2020 وقت الفوز على فريق بالونكيستو مالاجا.
وكان آخر فريق فاز بكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي هو بالونكيستو مالاجا.
ووصل ريال مدريد إلى لقب كأس إسبانيا في كرة السلة رقم 29 في التاريخ.
ويأتي بعده برشلونة الذي فاز بالبطولة 27 مرة.
وكان برشلونة حقق الفوز بكأس إسبانيا في كرة السلة في 2021 و2022 على التوالي قبل أن يفوز بالنسبة الماضية فريق بالونكيستو مالاجا.
نرشح لكم
سلة – الزمالك يتعاقد مع المحترف الأمريكي ديماركو ديكيرسون سلة - عبد الرحمن نادر يصل مصر لتمثيل المنتخب كرة سلة - سيدات سبورتنج ينتصرن على الأهلي في ختام الدور الأول كرة سلة - استبعاد إيهاب أمين من قائمة منتخب مصر بسبب الإصابة كرة سلة - انتصار سيدات الأهلي وسبورتنج قبل مواجهة ختام الدور الأول كرة سلة - باتريك يوسف ينضم لقائمة منتخب مصر الأولى تحت قيادة رودل كرة سلة - انتصار أجوستي الأول في الشاطبي.. الأهلي يهزم الاتحاد بالدوري انتهت كرة سلة - الاتحاد (78)-(84) الأهلي.. نهاية المباراة بفوز أحمر