سلة – الزمالك يتعاقد مع المحترف الأمريكي ديماركو ديكيرسون

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع الأمريكي ديماركو ديكيرسون لتدعيم صفوف فريق كرة السلة للرجال في القلعة البيضاء.

ووقع الزمالك مع اللاعب الأمريكي بعقد يمتد لنهاية الموسم الجاري.

واختار الزمالك اللاعب بعد المفاضلة بين عدة لاعبين لدعم صفوف فريق السلة، وبناء على طلب وائل بدر مدرب الفريق.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لينتظم في تدريبات الزمالك.

وكان الزمالك تعاقد منذ عدة أسابيع مع وائل بدر لتولي القيادة الفنية لفريق كرة السلة بعد رحيل أحمد مرعي.