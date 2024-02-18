طرد أوباميكانو للمباراة الثانية.. بوخوم يسقط بايرن ميونيخ لثالث لقاء تواليا

الأحد، 18 فبراير 2024 - 21:11

كتب : FilGoal

بوخوم

خسر بايرن ميونيخ من بوخوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل أهداف بوخوم كل من تاكوما أسانو وكيفين شلوتيربك وكيفين ستوجر، بينما أحرز ثنائية بايرن ميونيخ جمال موسيالا وهاري كين.

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الفريق البافاري في جميع البطولات بعد باير ليفركوزن ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والآن بوخوم، وهذا لأول مرة منذ مايو 2015.

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وللمباراة الثانية على التوالي يحصل دايوت أوباميكانو على البطاقة الحمراء، فطرد ضد لاتسيو مباشرة في الدقيقة 67.

وحصل أوباميكانو في مباراة بوخوم على البطاقة الصفراء في الدقيقة 39 وحصل على الثانية في الدقيقة 76 وبالتالي طُرد.

وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند النقطة 50 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني خلف باير ليفركوزن المتصدر بفارق 8 نقاط.

وارتفع رصيد بوخوم للنقطة 25 في المركز الـ11.

وافتتح موسيالا التهديف في الدقيقة 14 من صناعة ليون جوريتزكا.

وتعادل أسانو لبوخوم في الدقيقة 38 من صناعة أنتوني لوسيلا.

وتقدم شلوتيربك في الدقيقة 44 برأسية من عرضية ستوجر.

ووسع ستوجر الفارق مع بايرن ميونيخ بعد نجاحه في تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 78.

وقلص هاري كين الفارق في الدقيقة 87 بعد عرضية تمكن من تسجيلها في المرمى الخالي.

ولم يتمكن بايرن ميونيخ من استغلال تقليص الفارق لإحراز التعادل لينجح بوخوم في الخروج بالـ3 نقاط.

بوخوم بايرن ميونيخ الدوري الألماني باير ليفركوزن هاري كين
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