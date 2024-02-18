سامي يسجل = فوز.. رأسية تُسقط الاتحاد وتقود بيراميدز للمركز الثالث

الأحد، 18 فبراير 2024 - 21:10

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

ارتقى بيراميدز للمركز الثالث بالفوز على الاتحاد بهدف دون مقابل في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوري لحساب الجولة 13 من الدوري المصري.

سجل أحمد سامي هدف اللقاء الوحيد.

وعندما يسجل أحمد سامي مع أي فريق ينتصر فريقه، حيث سجل 15 هدفا في مشواره في 15 مباراة فاز فريقه في 11 وتعادل في 4.

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ومع بيراميدز سجل سامي 7 أهداف انتصر في 4 منها بيراميدز بهدف سامي فقط، ولم يخسر مطلقا.

وللمباراة الرابعة على التوالي ينتصر بيراميدز على الاتحاد في جميع المسابقات.

وتعد تلك الخسارة الأولى للاتحاد في الدوري منذ الخسارة في الجولة 2 ضد الإسماعيلي وبعد 8 مباريات.

فيما حقق الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش فوزه الأول في الدوري بعد تعادل سابق ضد زد سلبيا.

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 21 في المركز الثالث من 10 مباريات، بينما أصبح الاتحاد رابعا برصيد 19 نقطة من 11 مباراة.

التشكيل

شارك الثنائي مروان حمدي وفخري لاكاي في هجوم بيراميدز، بينما بدأ محمد رضا "بوبو" في التشكيل الأساسي.

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قاد بينجامين بواتينج هجوم الاتحاد بعدما تم استبعاد مابولولو من قائمة المباراة بسبب شد في العضلة الخلفية.

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وصف المباراة

تقدم بيراميدز أولا في الدقيقة التاسعة بهدف مبكر عن طريق محمد رضا "بوبو" وألغي الهدف بعد عودة محمود البنا حكم اللقاء لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 27 ألغي البنا هدفا لمصطفى فتحي بسبب التسلل أيضا.

وأبعد المهدي سليمان تسديدة قوية من محمد الشيبي وحولها لركنية في الدقيقة 28.

وتصدى المهدي سليمان ببراعة لتسديدة بوبو في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومرت تسديدة مروان حمدي بعيدة عن مرمى المهدي في الدقيقة 51.

وشارك فيستون ماييلي وإبراهيم عادل بدلا من فاخري لاكاي ومروان حمدي لتنشيط الهجوم في الدقيقة 59.

وتألق المهدي سليمان مجددا ومنع فرصة إبراهيم عادل ثم متابعة فيستون ماييلي من داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 75 سجل بيراميدز هدف اللقاء الوحيد برأسية أحمد سامي بعد عرضية محمد الشيبي من الجهة اليمنى.

اللقاء ظل من جهة واحدة دون خطورة من زعيم الثغر لينتصر بيراميدز

بيراميدز الاتحاد أحمد سامي الدوري المصري
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