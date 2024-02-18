أنشيلوتي: مبابي لم يؤثر على تركيزنا.. ورايو أهدر الكثير من الوقت

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لم يؤثر على تركيز فريقه في مباراة رايو فايكانو.

وتعادل ريال مدريد مع رايو فايكانو بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وقال المدير الفني الإسباني عقب المباراة للصحفيين: "لأجل التتويج بالدوري فيجب عليك عدم خسارة المباريات التي لا يمكنك الفوز بها، من الممكن أن يكون التعادل جيدا للاقتراب بالتتويج بالدوري".

وأضاف "رايو فايكانو كان جيدا، لكن أهدروا الكثير من الوقت، لا يمكن أن نكون سعداء بالتعادل، لكن من الممكن أن يجعلنا سعداء مستقبلا".

وأكمل "متى لم نكن مركزين بسبب كيليان مبابي؟ نحن دائما مركزون".

وواصل "لوكا مودريتش كان رائعا وفعل كل شيء، وحاول أن يتمركز بشكل يجعله يستقبل التمريرات".

وأنهى حديثه قائلا: "لعبنا بشكل جيد حتى ارتكابنا ركلة الجزاء، شعرنا بالتوتر وتغيرت طريقة لعبنا، كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف، لكن ركلة الجزاء غيرت المباراة كليا".

التعادل رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 62 في صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني والذي سيلعب غدا ضد بلباو، كما ارتفع رصيد رايو فايكانو للنقطة الـ 25 في المركز الـ 14.

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