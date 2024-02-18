ميتروفيتش يدخل التاريخ في فوز الهلال على الرائد

الأحد، 18 فبراير 2024 - 19:34

كتب : FilGoal

الهلال

فاز الهلال على منافسه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل أهداف الهلال أليكساندر ميتروفيتش (2) وكاليدو كوليبالي، بينما أحرز أمير سعيود هدف الرائد الوحيد.

ودخل ميتروفيتش تاريخ الهلال فأصبح ثاني لاعب يسجل للفريق في 11 مباراة متتالية بعد البرازيلي ويسلي عندما حقق ذلك في عام 2012.

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وبالانتصار الـ13 على التوالي للهلال تمكن من معادلة رقم النصر التاريخي بعدما نجح في ذلك بين نوفمبر 2013 وفبراير 2014.

وأحرز ميتروفيتش الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من داخل منطقة 6 ياردات.

وضاعف ميتروفيتش النتيجة في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

وأنهى كوليبالي أهداف الهلال في الدقيقة 52 بعد رأسية من عرضية من ركلة ثابتة.

وتمكن سعيود من تسجيل هدف فريقه في الدقيقة 96 بعد عرضية أرضية.

وارتفع رصيد الهلال ليصل للنقطة 56 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

وتجمد رصيد الرائد عند النقطة 19 في المركز الـ14.

الهلال الدوري السعودي الرائد ميتروفيتش
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