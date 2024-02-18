مودرن فيوتشر يعلن إصابة مروان محسن بقطع في الرباط الخارجي للركبة

أعلن نادي مودرن فيوتشر إصابة مروان محسن بقطع في الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

وجاء ذلك بعد إجراء المهاجم الدولي الفحوصات اللازمة عقب تعرضه للإصابة خلال مواجهة بلدية المحلة.

ولم يكشف النادي مدة غياب اللاعب المتوقعة.

وخاض مروان 17 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 3 أهداف في جميع المسابقات.

ومنذ انضمامه لمودرن فيوتشر شارك في 69 مباراة وسجل 16 وصنع 5 وحقق لقب كأس الرابطة.

وتعد تلك الإصابة الثالثة لمروان مع مودرن فيوتشر بعد إصابته في الكاحل موسم 2021-22 وبكسر في عظام الوجه الموسم الماضي.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب غدا الإثنين في تمام الرابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 11 في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 9 مباريات.