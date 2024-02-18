سجل هدفا وصنع مرتين.. مرموش يتألق في تعادل فرانكفورت مع فرايبورج

تعادل آينتراخت فرانكفورت مع منافسه فرايبورج بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وتألق الدولي المصري عمر مرموش في المباراة إذ تمكن من تسجيل هدف وصنع هدفين وبالتالي ساهم في جميع أهداف فريقه.

وسجل مرموش هدفا وأنسجار كناوف (2) لفرانكفورت، وعلى الجانب الآخر أحرز ريتسو دوان وفينشيتزو جريفو ومايكل جريجوريتش أهداف فرايبورج.

وللمباراة الثانية على التوالي يسجل مرموش لفريقه في الدوري، بعد إحرازه في المباراة الماضية ضد بوخوم.

وتوقفت المباراة مرتين بسبب إلقاء مقذوفات داخل الملعب للاحتجاج على دخول المستثمرين وأصحاب الأموال إلى كرة القدم الألمانية.

وارتفع رصيد فرانكفورت للنقطة 33 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، وارتقى رصيد فرايبورج للنقطة 29 في المركز الثامن.

وافتتح مرموش التسجيل بعد تسديدة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 27 سكنت الشباك.

وتعادل دوان في الدقيقة 30 بعد استغلاله لارتداد الكرة من حارس المرمى ليسجل التعادل سريعا.

وصنع مرموش عد انطلاقة وتمريرة رائعة تضع أنسجار كناوف في موقف انفراد بالمرمى وينهي الكرة في الشباك في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول سجل جريفو هدف التعادل من ركلة جزاء.

وعاد مرموش ليصنع مرة أخرى بعد تمريرة إلى كناوف ويسدد كرة صاروخية سكنت الشباك في الدقيقة 72.

وجاء هدف التعادل في الدقائق القاتلة من جريجوريتش برأسية قوية في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بالتعادل.

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