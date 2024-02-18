الزمالك يعلن إصابة عبد الشافي بقطع في الرباط الصليبي للركبة

الأحد، 18 فبراير 2024 - 18:56

كتب : أحمد شوقي صلاح

مران الزمالك - محمد عبد الشافي

أعلن نادي الزمالك إصابة محمد عبد الشافي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأصيب عبد الشافي في الركبة خلال المران الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وقال أسامة عبر موقع النادي الرسمي: "عبد الشافي تعرض لقطع في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة".

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وأضاف "عبد الشافي خضع لفحوصات طبية مكثفة لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب".

وشدد "اللاعب سيسافر إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع لجراحة بناء على قرار حسين لبيب رئيس النادي الذي قرر سفر محمد عبد الشافي لإجراء الجراحة في ألمانيا".

وخاض عبد الشافي البالغ 38 عاما 8 مباريات الموسم الجاري بقميص الأبيض بعد تراجعه عن قرار الاعتزال.

وتعد تلك الإصابة الثانية بقطع في الرباط الصليبي للاعبي الزمالك مؤخرا بعد محمود حمدي "الونش".

وخاض عبد الشافي 232 مباراة بقميص الأبيض وسجل 11 هدفا وصنع 18.

وحقق مع الزمالك 9 ألقاب متنوعة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 8 مباريات فقط.

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