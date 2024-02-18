انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (2)-(0) الرياض
الأحد، 18 فبراير 2024 - 18:55
كتب : FilGoal
نرشح لكم
مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 22 للدوري الألماني بهدف من منتصف الملعب.. اتحاد جدة يفوز على الرياض بمشاركة حجازي سجل هدفا وصنع مرتين.. مرموش يتألق في تعادل فرانكفورت مع فرايبورج تشكيل اتحاد جدة – حجازي أساسي.. وعودة بنزيمة بعد 54 يوما ضد الرياض تريزيجيه يواصل التألق بهدف أمام بنديك سبور انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (3)-(3) فرايبورج مرموش أساسي أمام فرايبورج انتهت الدوري التركي - طرابزون (2)-(0) بنديك سبور.. نهاية اللقاء