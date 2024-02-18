انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (2)-(0) الرياض

مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 22 للدوري الألماني

بهدف من منتصف الملعب.. اتحاد جدة يفوز على الرياض بمشاركة حجازي

سجل هدفا وصنع مرتين.. مرموش يتألق في تعادل فرانكفورت مع فرايبورج

تشكيل اتحاد جدة – حجازي أساسي.. وعودة بنزيمة بعد 54 يوما ضد الرياض