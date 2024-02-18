بعد صناعته هدف الفوز.. مدرب ولفرهامبتون يعلق على مفاوضات توتنام مع نيتو

الأحد، 18 فبراير 2024 - 18:38

كتب : FilGoal

بيدرو نيتو

علق جاري أونيل المدير الفني لولفرهامبتون على مفاوضات توتنام مع لاعبه بيدرو نيتو للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أونيل في تصريحات نقلتها صحيفة "ميترو" الإنجليزية: "لا نخطط لخسارة نيتو، لكن سيكون لدينا دائما خطة بديلة".

وأضاف "سيتم تحديد موقف النادي في الصيف بشأن من نعتقد أننا يمكن أن نخسره، وما هو السعر الذي يجب أن يكون عليه".

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وأكمل: "أعمل بقوة من أجل تطوير أشياء معينة فيه، وهو يعلم أننا نريد تحسينه، لكنه لاعب رائع".

وأنهى حديثه قائلا: "تم سؤالي عدة مرات خلال الأسبوع ولا أريد أن أتناقش في العلن رحيل نيتو عن الفريق".

وأفادت الصحيفة أن أرسنال دخل أيضا في الصراع مع توتنام للتعاقد مع الجناح البرتغالي.

وصنع الجناح البرتغالي هدف الفوز لفريقه ضد توتنام في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وفاز ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف على توتنام.

وسجل نيتو 3 أهداف وصنع 11 آخرين مع ولفرهامبتون خلال 19 مباراة شارك فيها في الموسم الجاري.

أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون بيدرو نيتو
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