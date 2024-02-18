تشكيل اتحاد جدة – حجازي أساسي.. وعودة بنزيمة بعد 54 يوما ضد الرياض

الهلال يواجه سباهان في دوري أبطال آسيا على ملعبه الجديد

بهدف من منتصف الملعب.. اتحاد جدة يفوز على الرياض بمشاركة حجازي

ميتروفيتش يدخل التاريخ في فوز الهلال على الرائد

تقرير سعودي: غياب حجازي عن مران الاتحاد الجماعي وموقفه من لقاء الرياض