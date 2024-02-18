تشكيل اتحاد جدة – حجازي أساسي.. وعودة بنزيمة بعد 54 يوما ضد الرياض
الأحد، 18 فبراير 2024 - 18:21
كتب : FilGoal
نرشح لكم
الهلال يواجه سباهان في دوري أبطال آسيا على ملعبه الجديد بهدف من منتصف الملعب.. اتحاد جدة يفوز على الرياض بمشاركة حجازي ميتروفيتش يدخل التاريخ في فوز الهلال على الرائد انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (2)-(0) الرياض تقرير سعودي: غياب حجازي عن مران الاتحاد الجماعي وموقفه من لقاء الرياض النصر يواصل مطارة صدارة الهلال بالفوز على الفتح.. ورونالدو يسجل الدوري السعودي - كشف طبي يحسم مصير كاراسكو من دربي الرياض سيلعب في بلاده لأول مرة.. كورنادو إلى كورينثيانز البرازيلي