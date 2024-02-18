الزمالك يشكر الأهلي على تلبية دعوة المجلس لزيارة القلعة البيضاء

الأحد، 18 فبراير 2024 - 18:08

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الأهلي - شعار النادي

أعلن نادي الزمالك شكر وتثمين الأهلي على تلبية دعوة مجلس إدارة الأبيض بزيارة مقر النادي.

وكان الأهلي أعلن تلبية دعوة الزمالك بزيارة مقر القلعة البيضاء في ميت عقبة.

وتأتي الزيارة كتلبية للدعوة التي تلقاها الأهلي من قبل مجلس إدارة الزمالك ترسيخا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور.

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وأشار الأهلي إلى أن الزيارة كانت من المفترض أن تكون في وقت سابق ولكن الظروف التي ألمت بالنادي والوعكة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي ووفاته كانت وراء التأجيل.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

"يُثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قبول الدعوة لزيارة مقر النادي بميت عقبة غدا الإثنين 19 فبراير في إطار توطيد العلاقات بين قطبي الكرة المصرية، والتي ترسخت أواصرها علي مر السنين والأجيال".

"ويؤكد المجلس أنه منذ اليوم الأول في إدارة النادي أطلق مبادرة لعودة العلاقات القوية والممتدة والتاريخية بين الزمالك والأهلي ولنبذ كل التصرفات التي تهدف النيل من العلاقة التاريخية التي تربط قطبي الرياضة المصرية، وانطلاقا من مسؤوليتهما بصفتهما المساهمين الأكبر في الطفرة الرياضية تماشيا مع التطور الكبير الذي يسود كل المجالات المختلفة في البلاد".

"ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن العهد الدائم بالنادي منذ تأسيسه يقوم نحو العمل على ترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة".

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