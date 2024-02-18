تشكيل الاتحاد - بواتينج يقود الهجوم ضد بيراميدز.. وسبب استبعاد مابولولو

الأحد، 18 فبراير 2024 - 18:06

كتب : FilGoal

احتفال مابولولو بهدفه ضد الإسماعيلي

أعلن طارق العشري المدير الفني لاتحاد السكندري التشكيل الأساسي لفريقه ضد منافسه بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري.

وتم استبعاد مابولولو من قائمة المباراة بسبب شد في العضلة الخلفية خلال التدريب الأخير للفريق وفقا لما أعلنه النادي.

ودخل أدهم علاء مواليد 2006 بدلا من المهاجم الأنجولي في قائمة المباراة.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح – سيف تقا – مصطفى إبراهيم – كريم الديب

خط الوسط: عمرو صالح - خالد الغندور – ناصر ناصر -

خط الهجوم: شريف رضا – عبد الغني محمد – بينجامين بواتينج

البدلاء

عمر صلاح – مورو ساليفو – محمود شبانة – بيكالي أوبامي – الحبيب حسن – بلاب السيد – عمر الوحش – أحمد غنيم – أدهم علاء

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة.

ويأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

الاتحاد السكندري بيرامديز الدوري المصري مابولولو
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