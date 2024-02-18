العقدة مستمرة من 2015.. إنبي وسموحة يتعادلان سلبيا

الأحد، 18 فبراير 2024 - 18:05

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

فرض التعادل السلبي نفسه على إنبي وسموحة في الجولة 13 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

ومنذ فوز إنبي الأخير في ديسمبر 2014 على سموحة بنتيجة 2-1 في الدوري موسم 2014-15 لا يزال الفوز غائبا عن الفريق البترولي ضد الموج الأرزق.

إنبي واجه سموحة في الدوري خلال 18 مواجهة خسر 8 مرات وتعادلا في 10 شهدت 4 تعادلات سلبية.

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وعزز إنبي تصدره لترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 13 مباراة.

بينما يظل سموحة سادسا برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

التشكيل

تواجد أحمد أمين قفة وأحمد نادر حواش في هجوم إنبي.

فيما بدأ حسام حسن في هجوم سموحة.

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وصف المباراة

بعد ربع ساعة على انطلاقة المباراة سدد حسام حسن برأسية كرة قوية تصدى لها عبد الرحمن سمير بثبات.

ورد مروان داوود بتسديدة قوية مرت خارج الملعب في الدقيقة 25.

وقبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول تصدى سمير بثبات لتسديدة حسام حسن.

وواصل حسام حسن تهديداته لمرمى إنبي بتسديدتين كلاهما مر بجوار القائم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تألق الهاني سليمان وأبعد عرضية أحمد نادر حواش من أمام أقدام رفيق كابو في الدقيقة 56.

ضغط سموحة في الدقيقة 75 من أجل إدراك التقدم وخطف الانتصار.

حسام حسن تسلم الكرة وراوغ الحارس وسدد الكرة وشتتها علي فوزي من أمام خط المرمى في الدقيقة 75 وحولها لركنية.

وكاد فادي فريد أن يسجل مستفيدا من الركنية لكن رأسيته ارتدت من العارضة في الدقيقة 77.

ومن هجمة سريعة لإنبي سدد أحمد يوسف كرة قوية بعد تشتيت ضعيف من دفاع سموحة لكن كرته خرجت بجوار القائم في الدقيقة 83.

الدقائق الأخيرة مرت لنشهد تعادلا سلبيا بين الفريقين.

إنبي سموحة الدوري المصري
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