تشكيل بيراميدز - بوبو أساسي أمام الاتحاد السكندري.. ورمضان على الدكة

الأحد، 18 فبراير 2024 - 17:54

كتب : أحمد الخولي

محمد رضا بوبو

دفع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز بثنائي هجومي لفريقه في مواجهة الاتحاد السكندري.

ويلعب بيراميدز ضد الاتحاد السكندري في الجولة 13 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد الدفاع الجوي.

ويشارك الثنائي مروان حمدي وفخري لاكاي في هجوم بيراميدز، بينما يبدأ محمد رضا "بوبو" في التشكيل الأساسي.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: وليد الكرتي – بلاتي توريه – محمد رضا "بوبو"

الهجوم: مصطفى فتحي – فخري لاكاي – مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة - أحمد توفيق - فيستون ماييلي

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 19 نقطة من 10 مباريات.

بيراميدز الاتحاد السكندري محمد رضا بوبو الدوري المصري
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