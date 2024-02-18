بعد جلب رجل سيتي.. سكاي: يونايتد يفاضل بين جار آخر ومدير نيوكاسل

الأحد، 18 فبراير 2024 - 17:35

كتب : FilGoal

السير جيم راتكليف

يفاضل نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع مدير رياضي خلال الفترة القادمة في ظل تغيير الهيكلة الإدارية بعد استحواذ شركة إنيوس على جزء من أسهم النادي.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن النادي الإنجليزي مستعد للمحاولة مرة أخرى للتعاقد مع دان أشوورث المدير الرياضي لنيوكاسل.

وشدد رومانو أن أشوورث وافق على عرض الشياطين الحمر، لكن يونايتد مصمم على التفاوض مع نيوكاسل للاتفاق حول تعويض.

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واختتم رومانو أن هناك جيسون ويلكوكس على قائمة إنيوس أيضا للتعاقد معه.

عمل ويلكوكس في مانشستر سيتي من قبل وكانت بدايته فيه في عام 2013 واستمر في مراكز مختلفة حتى عام 2017.

وكان ويلكوكس مدربا لفريق تحت 18 عاما وأصبح مدير الأكاديمية، وبات المدير الرياضي لنادي ساوثهامبتون منذ صيف 2023.

ولم يكن ويلكوكس الوحيد من سيتي الذي يترشح للعمل في يوناتيد، فتعاقد النادي منذ فترة مع عمر برادة الرئيس التنفيذي من مانشستر سيتي.

وجاء بيان الشياطين الحمر كالتالي:

يسر مانشستر يونايتد أن يعلن عن تعيين عمر برادة رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للنادي، في إطار تصميم النادي على وضع كرة القدم والأداء على أرض الملعب في قلب كل ما نقوم به.

ويأتي تعيين عمر كخطوة أولى في هذه العملية، باعتباره أحد المديرين التنفيذيين الأكثر خبرة في كرة القدم الأوروبية.

يتمتع عمر بخبرة كروية وتجارية كبيرة، مع سجل حافل من النجاحات القيادية ولديه شغف للمساعدة في التغيير داخل النادي.

وكان يشغل مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لعمليات كرة القدم في مجموعة سيتي لكرة القدم حيث يشرف على 11 ناديًا في خمس قارات، وقبل ذلك، كان يشغل مناصب عليا في برشلونة.

إن طموحنا المعلن هو إعادة تأسيس مانشستر يونايتد كنادي يحقق الألقاب. يسعدنا أن عمر سينضم إلينا للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، حتى تتمكن جماهير يونايتد، مرة أخرى، من رؤية العلم الأحمر يرفرف عاليًا في قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية، على حد تعبير السير مات باسبي.

سيتم تأكيد موعد بدء عمر لعمله في الوقت المناسب؛ وفي هذه الأثناء، سيستمر باتريك ستيوارت في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت.

تعليق جوارديولا

علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على انتقال برادة إلى يونايتد قائلا من قبل في مؤتمر صحفي: "تهانينا ليونايتد في حالة الاعتقاد بأن كل شيء سيتغير معه، لكن لا أعرف هل ذلك سيحدث أم لا".

وتابع "برادة شخص لطيف ورائع ومحترف بطريقة لا تصدق وأتمنى له الأفضل".

وواصل "رأيته قبل رحيله وعانقنا بعضنا البعض ومن أعماقي تمنيت له الأفضل، لكن لا أعرف إن كان كل شيء سيسير جيدا معه".

واختتم "إذا نجح في عمله فيجب عليهم في يونايتد بناء مدرج له في المستقبل".

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