بعد جلب رجل سيتي.. سكاي: يونايتد يفاضل بين جار آخر ومدير نيوكاسل

يفاضل نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع مدير رياضي خلال الفترة القادمة في ظل تغيير الهيكلة الإدارية بعد استحواذ شركة إنيوس على جزء من أسهم النادي.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن النادي الإنجليزي مستعد للمحاولة مرة أخرى للتعاقد مع دان أشوورث المدير الرياضي لنيوكاسل.

وشدد رومانو أن أشوورث وافق على عرض الشياطين الحمر، لكن يونايتد مصمم على التفاوض مع نيوكاسل للاتفاق حول تعويض.

واختتم رومانو أن هناك جيسون ويلكوكس على قائمة إنيوس أيضا للتعاقد معه.

عمل ويلكوكس في مانشستر سيتي من قبل وكانت بدايته فيه في عام 2013 واستمر في مراكز مختلفة حتى عام 2017.

وكان ويلكوكس مدربا لفريق تحت 18 عاما وأصبح مدير الأكاديمية، وبات المدير الرياضي لنادي ساوثهامبتون منذ صيف 2023.

ولم يكن ويلكوكس الوحيد من سيتي الذي يترشح للعمل في يوناتيد، فتعاقد النادي منذ فترة مع عمر برادة الرئيس التنفيذي من مانشستر سيتي.

وجاء بيان الشياطين الحمر كالتالي: