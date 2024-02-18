تعثر في مدينته.. ريال مدريد يتعادل مع رايو فايكانو

الأحد، 18 فبراير 2024 - 17:10

كتب : FilGoal

خوسيلو - رايو فايكانو ضد ريال مدريد

تعادل ريال مدريد مع رايو فايكانو بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

سجل خوسيلو هدف ريال مدريد الوحيد، بينما أحرز راؤول دي توماس هدف رايو فايكانو.

التعادل رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 62 في صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني والذي سيلعب غدا ضد بلباو، كما ارتفع رصيد رايو فايكانو للنقطة الـ 25 في المركز الـ 14.

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المباراة كانت هي الأولى لرايو فايكانو تحت قيادة مدربة الجديدة إنيجو بيريز.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بثلاثي هجومي مكون من فينيسيوس جونيور وبراهيم دياز وخوسيلو.

أحداث المباراة

تقدم ريال مدريد بالهدف الأول بعد ثلاث دقائق مستغلا تمريرة رائعة من فيديريكو فالفيردي بعد هجمة مرتدة.

وتعادل رايو فايكانو عن طريق راؤول دي توماس من ركلة جزاء احتسبت بعد لمسة يد على إدواردو كامافينجا.

وكاد فالفيردي أن يضيف الهدف الثاني لريال مدريد من تسديدة قوية ولكن كرته ارتدت من القائم في الدقيقة الـ 35.

الشوط الثاني لم يشهد الكثير من الفرص سوى ركلة حرة نفذها توني كروس ومنها ديميتريفيسكي ببراعة في الدقيقة الـ 80.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة حصل داني كارباخال على بطاقة حمراء بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد إشبيلية يوم الأحد المقبل 25 فبراير على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسيغيب عن المباراة كل من إدواردو كامافينجا لتراكم البطاقات وكارباخال لحصوله على بطاقة حمراء.

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