تريزيجيه يواصل التألق بهدف أمام بنديك سبور

واصل محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور التركي التألق مع ناديه، حين قاد الفريق للفوز على بنديك سبور 2-0 يوم الأحد.

وحل طرابزون ضيفا على بنديك سبور ضمن الجولة 26 من الدوري التركي.

وشارك تريزيجيه كأساسي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ونجح تريزيجيه في هز الشباك قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء بتسديدة قوية من داخل منطقة الست ياردات.

وهو الهدف الثالث له في المباراة الثالثة على التوالي، بعد هدفه أمام هاتاي سبور الجولة الماضية وقبلها في كأس تركيا.

وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء، سجل إنيس ديستان الهدف الثاني لطرابزون برأسية رائعة قابل بها عرضية توماس مونييه.

بعد الهدف الثاني استبدل تريزيجيه ليحل نيكولاس بيبي بدلا منه.

وشارك تريزيجيه في مباراته الـ 18 بقميص طرابزون منذ بداية الموسم.

ورفع تريزيجيه رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 7 أهداف، كما صنع هدفين.

ويحتل طرابزون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 43 نقطة.

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