انتهت الدوري - البنك الأهلي (1)-(1) زد.. إنبي (0)-(0) سموحة.. تعادلان
الأحد، 18 فبراير 2024 - 15:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي إنبي ضد سموحة والبنك الأهلي ضد زد في الدوري المصري الممتاز.
تابع مباراة البنك الأهلي ضد زد من هنا
انتهت
ق 90+2: جوووول التعاااادل القااااتل.. محمد رضا يسجل بالخطأ في مرماه
ق 74: أسامة فيصل يسدد كرة ترتطم بالعارضة
ق 70: هدف غير محتسب بسبب التسلل للبنك الأهلي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
جوووووووول .. أحمد عاطف يسجل الهدف الأول لنادي زد في شباك البنك الأهلي 💥⚽️
البنك الأهلي 0 : 1 زد #ONTime_Sports pic.twitter.com/DusTBxfPKZ— OnTime Sports (@ONTimeSports) February 18, 2024
ق44. جوووووول أول لزد عن طريق أحمد عاطف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
بداية المباراة
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تابع مباراة إنبي ضد سموحة من هنا
نهاية اللقاء
ق 82: أحمد يوسف يهدر فرصة محققة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم
ق 79: فرصة ثالثة على التوالي تمر بجوار القائم
ق 78: رأسية فادي فريد ترتطم بالعارضة
ق 75: علي فوزي يشتت من على خط المرمى فرصة حسام حسن بعد مراوغة الحارس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة