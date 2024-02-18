انتهت الدوري - البنك الأهلي (1)-(1) زد.. إنبي (0)-(0) سموحة.. تعادلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي إنبي ضد سموحة والبنك الأهلي ضد زد في الدوري المصري الممتاز.

تابع مباراة البنك الأهلي ضد زد من هنا

انتهت

ق 90+2: جوووول التعاااادل القااااتل.. محمد رضا يسجل بالخطأ في مرماه

ق 74: أسامة فيصل يسدد كرة ترتطم بالعارضة

ق 70: هدف غير محتسب بسبب التسلل للبنك الأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

جوووووووول .. أحمد عاطف يسجل الهدف الأول لنادي زد في شباك البنك الأهلي 💥⚽️ البنك الأهلي 0 : 1 زد #ONTime_Sports pic.twitter.com/DusTBxfPKZ — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 18, 2024

ق44. جوووووول أول لزد عن طريق أحمد عاطف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

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تابع مباراة إنبي ضد سموحة من هنا

نهاية اللقاء

ق 82: أحمد يوسف يهدر فرصة محققة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم

ق 79: فرصة ثالثة على التوالي تمر بجوار القائم

ق 78: رأسية فادي فريد ترتطم بالعارضة

ق 75: علي فوزي يشتت من على خط المرمى فرصة حسام حسن بعد مراوغة الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة