مرموش أساسي أمام فرايبورج

الأحد، 18 فبراير 2024 - 15:42

كتب : FilGoal

مرموش - شايبي

أعلن دينو توبمولير مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فرايبورج.

ويلعب فرانكفورت ضد فرايبورج في الجولة الـ 22 من الدوري الألماني.

ويشهد تشكيل فرانكفورت الأساسي تواجد عمر مرموش للمرة الثالثة بعد عودته من مشاركته مع مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023.

أخبار متعلقة:
ملاك مانشستر سيتي يشترون ناديا تركيا كلوب: صلاح كان بإمكانه تسجيل ثلاثية أمام برينتفورد ماك أليستر يسهب في الإشادة بمحمد صلاح مجلس إدارة الأهلي يعلن زيارة نادي الزمالك

ويتواجد مرموش في الخط الأمامي بجوار فارس شايبي وساسا كالادزيتش.

وسجل مرموش هدفا أمام بوخوم في الدوري الأسبوع الماضي، بينما صام عن التهديف أمام سان جيلوز البلجيكي في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس.

Image

وسجل مرموش هدفا في مرمى غانا خلال مشاركته مع مصر في أمم إفريقيا.

وشارك مرموش حتى الآن مع فرانكفورت في 27 مباراة منذ بداية الموسم وخلالها سجل 13 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

فرانكفورت فرايبورج عمر مرموش
نرشح لكم
تجديد إعارة محمد ياسر من الأهلي لـ تبليتسه التشيكي مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 22 للدوري الألماني بهدف من منتصف الملعب.. اتحاد جدة يفوز على الرياض بمشاركة حجازي سجل هدفا وصنع مرتين.. مرموش يتألق في تعادل فرانكفورت مع فرايبورج انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (2)-(0) الرياض تشكيل اتحاد جدة – حجازي أساسي.. وعودة بنزيمة بعد 54 يوما ضد الرياض تريزيجيه يواصل التألق بهدف أمام بنديك سبور انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (3)-(3) فرايبورج
أخر الأخبار
غالي عبر قناة الزمالك: زيارة الأهلي للقلعة البيضاء تأخرت كثيرا.. ويجب نفعل مثلما قال الخطيب ولبيب ساعة | الكرة المصرية
النتيجة لصالح ريال مدريد وبرشلونة.. جيرونا يخسر من بلباو في مباراة مجنونة ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الزمالك والأهلي ينتصران في أولى مباريات ربع نهائي الدوري 2 ساعة | كرة طائرة
حاتم سكر: هذا ما حدث بيني وبين شحاتة.. وأرض الملعب لم تؤثر على مباراة الإسماعيلي والزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
ماذا قدم ثلاثي الزمالك الجديد في أول مباراة له ضد الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
بيراميدز يغادر إلى الكونغو الديمقراطية الأربعاء لمواجهة مازيمبي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية.. ثنائي الزمالك يسبق بعثة الفريق إلى الجزائر 3 ساعة | الكرة المصرية
مستغلا لشرط في عقده.. سكاي: بايرن يدرس تعيين ألونسو خلفا لـ توخيل 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 4 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة