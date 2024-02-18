مرموش أساسي أمام فرايبورج

أعلن دينو توبمولير مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فرايبورج.

ويلعب فرانكفورت ضد فرايبورج في الجولة الـ 22 من الدوري الألماني.

ويشهد تشكيل فرانكفورت الأساسي تواجد عمر مرموش للمرة الثالثة بعد عودته من مشاركته مع مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويتواجد مرموش في الخط الأمامي بجوار فارس شايبي وساسا كالادزيتش.

وسجل مرموش هدفا أمام بوخوم في الدوري الأسبوع الماضي، بينما صام عن التهديف أمام سان جيلوز البلجيكي في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس.

وسجل مرموش هدفا في مرمى غانا خلال مشاركته مع مصر في أمم إفريقيا.

وشارك مرموش حتى الآن مع فرانكفورت في 27 مباراة منذ بداية الموسم وخلالها سجل 13 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

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