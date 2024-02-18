التشكيل - أوفة يقود هجوم إنبي.. وثلاثي في وسط سموحة

الأحد، 18 فبراير 2024 - 15:39

كتب : FilGoal

إنبي

أعلن كل من سيد ياسين مدرب إنبي وأحمد سامي مدرب سموحة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي إنبي مع سموحة على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب أحمد أمين أوفة ومصطفى شكشك في هجوم إنبي.

أخبار متعلقة:
التشكيل - عبد الغني في دفاع البنك الأهلي.. وشادي حسين يقود هجوم زد انتهت الدوري التركي - طرابزون (2)-(0) بنديك سبور.. نهاية اللقاء مجلس إدارة الأهلي يعلن زيارة نادي الزمالك

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – محمد حامد.

الوسط: علي فوزي – مودي ناصر – أحمد العجوز – مروان داوود.

الهجوم: أحمد نادر حواش – أحمد أمين "أوفة" – مصطفى شكشك.

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: طارق علاء – محمد مصطفى "ميدو" – محمد مغربي – عبد الرحمن عامر.

الوسط: محمد كناريا – دوكو دودو – عمرو قلاوة.

الهجوم: عبد اللطيف بن قسو – حسام حسن – محمد عصام.

ويحتل إنبي صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 17 نقطة.

سموحة إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
قائمة الزمالك - تواجد 5 من الصفقات الجديدة لمواجهة الإسماعيلي مباشر الدوري - البنك الأهلي (0)-(1) زد.. إنبي (0)-(0) سموحة.. بداية الشوط الثاني التشكيل - عبد الغني في دفاع البنك الأهلي.. وشادي حسين يقود هجوم زد مصدر من الزمالك لـ في الجول: جوميز رفض مشاركة موتيابيا مع أوغندا في دورة الألعاب الإفريقية بسيوني: واجهنا صعوبات بانتهاء إعارة 19 لاعبا.. ورفضت انتقال يسري وحيد وشيكا إلى الزمالك مواعيد مباريات الأحد 18 فبراير 2024.. ثلاث مواجهات في الدوري من أجل المنتخب.. رابطة الأندية تعلن إيقاف الدوري مبكرا في مارس ومايو دياب: قرار مضاعفة الجماهير يبدأ من الجولة 13.. وأدرس قرار الترشح لرئاسة اتحاد الكرة
أخر الأخبار
تعثر في مدينته.. ريال مدريد يتعادل مع رايو فايكانو 3 دقيقة | الدوري الإسباني
تريزيجيه يواصل التألق بهدف أمام بنديك سبور 5 دقيقة | المحترفون
قائمة الزمالك - تواجد 5 من الصفقات الجديدة لمواجهة الإسماعيلي 32 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(1) فرايبورج.. جوووووول من صناعة مرموش 46 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري - البنك الأهلي (0)-(1) زد.. إنبي (0)-(0) سموحة.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
مرموش أساسي أمام فرايبورج ساعة | المحترفون
التشكيل - أوفة يقود هجوم إنبي.. وثلاثي في وسط سموحة ساعة | الدوري المصري
التشكيل - عبد الغني في دفاع البنك الأهلي.. وشادي حسين يقود هجوم زد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (29) (28) الزمالك.. الأبيض ينتصر بالرميات الجزائية 2 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما