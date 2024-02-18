التشكيل - أوفة يقود هجوم إنبي.. وثلاثي في وسط سموحة

أعلن كل من سيد ياسين مدرب إنبي وأحمد سامي مدرب سموحة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي إنبي مع سموحة على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب أحمد أمين أوفة ومصطفى شكشك في هجوم إنبي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – محمد حامد.

الوسط: علي فوزي – مودي ناصر – أحمد العجوز – مروان داوود.

الهجوم: أحمد نادر حواش – أحمد أمين "أوفة" – مصطفى شكشك.

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: طارق علاء – محمد مصطفى "ميدو" – محمد مغربي – عبد الرحمن عامر.

الوسط: محمد كناريا – دوكو دودو – عمرو قلاوة.

الهجوم: عبد اللطيف بن قسو – حسام حسن – محمد عصام.

ويحتل إنبي صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 17 نقطة.