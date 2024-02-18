التشكيل - عبد الغني في دفاع البنك الأهلي.. وشادي حسين يقود هجوم زد

أعلن كل من طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي ومجدي عبد العاطي مدرب زد تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي البنك الأهلي مع زد بعد قليل في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب ياو أنور وأسامة فيصل في البنك الأهلي.

وجاء تشكيل بالبنك الأهلي كالتالي:

الحارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد بسيوني – محمود الجزار – محمد عبد الغني – إسحاقو يعقوبو.

الوسط: سعيدو سمبوريه – محمد فتحي – محمد هلال.

الهجوم: محمد عبد اللطيف "جريندو" - أسامة فيصل – ياو أنور.

بينما يفود زيكو وشادي حسين هجوم زد.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

الحارس: عمرو حسام.

الدفاع: محمد رضا – مصطفى العش – عبد الله بكري – محمد أشرف.

الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد الصغيري – أحمد عاطف.

الهجوم: مصطفى سعد – شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

ويحتل زد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.