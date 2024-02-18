انتهت الدوري التركي - طرابزون (2)-(0) بنديك سبور.. نهاية اللقاء
الأحد، 18 فبراير 2024 - 14:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طرابزون سبور ضد بنديك سبور في الجولة الـ 26 من الدوري التركي.
محمود حسن "تريزيجيه" يلعب في التشكيل الأساسي لطرابزون.
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نهاية اللقاء بفوز طرابزون
ق82: خروج تريزيجيه ودخول نيكولاس بيبي
ق80: إنيس ديستان يسجل الهدف الثاني لطرابزون برأسية رائعة قابل بها عرضية توماس مونييه
ق75: جوووووووووول تريزيجيه، بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات
ق60: ساعة تمر بلا أهداف
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق45: ست دقائق وقت بدل ضائع
ق29: بعد مراجعة طويلة من حكام الفيديو المساعد، حكم اللقاء يلغي ركلة الجزاء
ق26: حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء لبنديك
ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف
انطلاق المباراة
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