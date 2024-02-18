انتهت الدوري التركي - طرابزون (2)-(0) بنديك سبور.. نهاية اللقاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طرابزون سبور ضد بنديك سبور في الجولة الـ 26 من الدوري التركي.

محمود حسن "تريزيجيه" يلعب في التشكيل الأساسي لطرابزون.

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نهاية اللقاء بفوز طرابزون

ق82: خروج تريزيجيه ودخول نيكولاس بيبي

ق80: إنيس ديستان يسجل الهدف الثاني لطرابزون برأسية رائعة قابل بها عرضية توماس مونييه

ق75: جوووووووووول تريزيجيه، بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات

ق60: ساعة تمر بلا أهداف

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق45: ست دقائق وقت بدل ضائع

ق29: بعد مراجعة طويلة من حكام الفيديو المساعد، حكم اللقاء يلغي ركلة الجزاء

ق26: حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء لبنديك

ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف

انطلاق المباراة