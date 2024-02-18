انتهت الدوري الإسباني - رايو فايكانو (1)-(1) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة رايو فايكانو ضد ريال مدريد في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق95. بطااقة حمراء لداني كارباخال بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ق80. ديميتريفيسكي يمنع الهدف الثاني من ركلة حرة نفذها توني كروس.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. القائم يمنع الهدف الثاني لريال مدريد بتسديدة رائعة من فالفيردي.

ق27. جووووول التعادل لرايو فايكانو عن طريق راؤول دي توماس من ركلة جزاء.

ق26. ركلة جزاااء لرايو فايكانو بعد لمسة يد على كامافينجا.

جوووووووول بعد العودة للفيديو عن طريق خوسيلو مستغلا عرضية من فالفيردي أمام المرمى.

ق3. هدف غير محتسب لريال مدريد عن طريق خوسيلو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل