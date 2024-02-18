مجلس إدارة الأهلي يعلن زيارة نادي الزمالك
الأحد، 18 فبراير 2024 - 14:46
كتب : FilGoal
أعلن مجلس إدارة الأهلي زيارة نادي الزمالك غدا الإثنين.
وتأتي الزيارة كتلبية للدعوة التي تلقاها الأهلي من قبل مجلس إدارة الزمالك ترسيخا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور.
وأشار الأهلي إلى أن الزيارة كانت من المفترض أن تكون في وقت سابق ولكن الظروف التي ألمت بالنادي والوعكة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي ووفاته كانت وراء التأجيل.
وشدد الأهلي في بيانه على أن العلاقة المتميزة بين الناديين كانت دائما حاضرة وشهدت الفترة الأخيرة العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.
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