مجلس إدارة الأهلي يعلن زيارة نادي الزمالك

الأحد، 18 فبراير 2024 - 14:46

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - شعار النادي

أعلن مجلس إدارة الأهلي زيارة نادي الزمالك غدا الإثنين.

وتأتي الزيارة كتلبية للدعوة التي تلقاها الأهلي من قبل مجلس إدارة الزمالك ترسيخا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور.

وأشار الأهلي إلى أن الزيارة كانت من المفترض أن تكون في وقت سابق ولكن الظروف التي ألمت بالنادي والوعكة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي ووفاته كانت وراء التأجيل.

أخبار متعلقة:
ملاك مانشستر سيتي يشترون ناديا تركيا تريزيجيه أساسي مع طرازبون في مواجهة بنديك سبور سلة - عبد الرحمن نادر يصل مصر لتمثيل المنتخب رودري: يجب علينا الدفاع بشكل أفضل

وشدد الأهلي في بيانه على أن العلاقة المتميزة بين الناديين كانت دائما حاضرة وشهدت الفترة الأخيرة العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.

الأهلي الزمالك
نرشح لكم
متعب: رفضت قرار أبوريدة بانضمامي لقائمة كأس العالم 2018.. وسبب عدم العمل مع البدري مصدر من الزمالك لـ في الجول: جوميز رفض مشاركة موتيابيا مع أوغندا في دورة الألعاب الإفريقية شحاتة: لم أحزن من متعب أبدا.. وحقيقة اعتزالي التدريب علام: فيتوريا لم يبد أي تنازلات مادية.. وعلاء نبيل يملك الشهادات اللازمة ليكون المدير الفني للاتحاد بسيوني: واجهنا صعوبات بانتهاء إعارة 19 لاعبا.. ورفضت انتقال يسري وحيد وشيكا إلى الزمالك تحديد 20 مارس موعدا لقرعة كرة القدم في أولمبياد باريس مواعيد مباريات الأحد 18 فبراير 2024.. ثلاث مواجهات في الدوري من أجل المنتخب.. رابطة الأندية تعلن إيقاف الدوري مبكرا في مارس ومايو
أخر الأخبار
التشكيل - عبد الغني في دفاع البنك الأهلي.. وشادي حسين يقود هجوم زد 14 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري التركي - طرابزون (0)-(0) بنديك سبور.. ركلة جزاء ملغية 37 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الإسباني - رايو فايكانو (1)-(1) ريال مدريد.. جووووول التعادل 47 دقيقة | الدوري الإسباني
مجلس إدارة الأهلي يعلن زيارة نادي الزمالك 50 دقيقة | الكرة المصرية
ملاك مانشستر سيتي يشترون ناديا تركيا ساعة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه أساسي مع طرازبون في مواجهة بنديك سبور ساعة | المحترفون
سلة - عبد الرحمن نادر يصل مصر لتمثيل المنتخب ساعة | كرة سلة
رودري: يجب علينا الدفاع بشكل أفضل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (29) (28) الزمالك.. الأبيض ينتصر بالرميات الجزائية 2 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما