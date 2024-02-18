ملاك مانشستر سيتي يشترون ناديا تركيا

الأحد، 18 فبراير 2024 - 14:29

كتب : FilGoal

إسطنبول باشاك شهير

نجحت مجموعة سيتي لكرة القدم التي تضم نادي مانشستر سيتي في الاستحواذ على نادي اسطنبول باشاك شهير التركي.

وأعلن نادي باشاك شهير يوم الأحد انضمامه رسميا لمجموعة سيتي لكرة القدم.

ويحتل باشاك شهير المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز حاليا.

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وتملك مجموعة (C.F.G) أغلبية أسهم 13 ناديا آخر في قارات العالم.

مجموعة سيتي لكرة القدم يسيطر عليها أفراد العائلة الحاكمة بالإمارات إذ يملك حصة الأغلبية فيها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الأندية الـ13 الأخرى التي تملكها مجموعة سيتي لكرة القدم هي:-

- مانشستر سيتي الإنجليزي

- نيويورك سيتي الأمريكي

- مولبورن سيتي الاسترالي

- جيرونا الاسباني

- أتلتيكو توركوي الأوروجوياني

- يوكوهاما مارينوس الياباني

- سيتشوان جيونيو الصيني

- مومباي سيتي الهندي

- لوميل البلجيكي

- تروا الفرنسي

- مونتيفيديو سيتي الأورجوياني

- بوليفار البوليفي

- باهيا البرازيلي

- باشاك شهير التركي

وتملك مجموعة أبو ظبي المتحدة 78% من أسهم مجموعة سيتي التي أسسها في 2013 منصور آل نهيان وخلدون آل مبارك.

مانشستر سيتي اسطنبول باشاك شهير باشاك شهير
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