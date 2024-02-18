تريزيجيه أساسي مع طرازبون في مواجهة بنديك سبور

أعلن عبد الله أفيتشي مدرب طرابزون سبور تشكيل فريقه لمواجهة بنديك سبور بعد قليل.

ويلعب طرابزون مع بنديك على ملعب الأول في الجولة 26 من الدوري التركي.

وشهد تشكيل طرابزون تواجد محمود حسن "تريزيجيه" بشكل أساسي، كما يواصل توماس مونييه الوافد الجديد الظهور لثاني مرة منذ الانضمام للفريق قادما من بروسيا دورتموند.

وسيشارك تريزيجيه في مباراته الـ 17 بقميص طرابزون منذ بداية الموسم.

ونجح تريزيجيه خلال مشاركاته السابقة بالموسم في تسجيل ستة أهداف وصناعة هدفين.

ويحتل طرابزون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 40 نقطة.