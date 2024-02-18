سلة - عبد الرحمن نادر يصل مصر لتمثيل المنتخب
الأحد، 18 فبراير 2024 - 14:04
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة موعد وصول عبد الرحمن نادر لاعب فونيكس الأسترالي للمشاركة مع منتخب مصر.
وأشار الاتحاد إلى أن نادر سيصل مساء اليوم إلى القاهرة من أجل إنهاء أوراقه ليتمكن من المشاركة مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.
عبد الرحمن من مواليد عام 1993 ولعب مع فريق فونيكس صانز الأمريكي من قبل في دوري NBA.
واستطاع عبد الرحمن نادر قيادة فريقه السابق فونيكس صانز لبلوغ نهائي NBA عام 2021 وذلك للمرة الأولى منذ عام 1993.
وانتقل عبد الرحمن نادر الذي يجيد اللعب في مركز 3 إلى صفوف فريق فونيكس الأسترالي مطلع الموسم الجاري، وخاض معه حتى الآن 8 مباريات.
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