تشكيل ريال مدريد - مودريتش وخوسيلو أساسيا ضد رايو فايكانو

الأحد، 18 فبراير 2024 - 13:22

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد غرناطة

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة رايو فايكانو.

ويلعب ريال مدريد بعد قليل مع رايو فايكانو على ملعب الأخير في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

ويتواجد لوكا مودريتش في التشكيل الأساسي لريال مدريد بعد غياب لفترة عن المشاركة بشكل أساسي، كما يلعب لوكاس فاسكيز وخوسيلو على حساب كارباخال ورودريجو.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري لونين.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – ناتشو فيرنانديز – أوريلين تشواميني – فران جارسيا.

الوسط: فيديريكو فالفيردي – إدواردو كامافينجا – لوكا مودريتش.

الهجوم: براهيم دياز – خوسيلو – فينيسيوس جونيور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كيبا أريزابالاجا – دييجو بينيرو – داني كارباخال – توني كروس – رودريجو – داني سيبايوس – أردا جولير – جاكوبو.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة وبفارق 5 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما يحتل رايو فايكانو المركز الـ 15 برصيد 24 نقطة.

ريال مدريد الدوري الإسباني
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