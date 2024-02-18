كرة طائرة - تعديل في موعد السوبر المصري للسيدات

أجرى الاتحاد المصري للكرة الطائرة تعديلا على موعد السوبر المصري للسيدات.

وتختتم منافسات سوبر السيدات يوم 26 فبراير الجاري بدلا من 1 مارس المقبل.

وتقام منافسات السوبر المصري للرجال والسيدات على صالة اتحاد الشرطة الرياضي.

وكشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر على إجراء تعديل بإقامة منافسات سوبر السيدات يومي 24 و26 فبراير الجاري بدلا من 29 فبراير و1 مارس.

وتقام المباريات على نفس الصالة وهي صالة اتحاد الشرطة الرياضي.

وخاطب مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الجهات الأمنية من أجل الموافقة على حضور 2000 مشجع فى مباراة السوبر المحلى للرجال والسيدات، المحدد له الأسبوع المقبل، خاصة فى النهائى، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق، وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 24 ، 26 فبراير الجاري بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.